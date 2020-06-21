2020/06/21 | 16:13 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، لوفد الكرد الكاكائيين على وجوب التعاون مع القوات الأمنية لمواجهة الارهاب....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: القوات الأمنية مطالبة بتوفير الحماية لكل المكونات العراقية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: القوات الأمنية مطالبة بتوفير الحماية لكل المكونات العراقية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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