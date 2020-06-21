صالح: القوات الأمنية مطالبة بتوفير الحماية لكل المكونات العراقية

2020/06/21 | 16:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، لوفد الكرد الكاكائيين على وجوب التعاون مع القوات الأمنية لمواجهة الارهاب....

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