البرلمان الايراني: قرار مجلس الطاقة الذرية يؤشر على ثقافة الهيمنة السائدة فيه

2020/06/21 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أدان البرلمان الايراني قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لايران وعدّه مؤشرات آخرى على التمييز البنيوي فيها.وورد في بيان صادر عن مجلس الشورى الاسلامي في ايران ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن الجمهورية الاسلامية باعتبارها أكثر بلد أبدى تعاونا وشفافية مع الوكالة على مدى نصف قرن […]

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