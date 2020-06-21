نقابة الأطباء تفجر مفاجأة: علاج كورونا الجديد ياباني وليس روسياً وهناك عقار مجاني لن يكلف العراقيين شيئاً !

2020/06/21 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت نقابة الأطباء تفاصيل علاج " افيفافير" الذي تعتزم وزارة الصحة استخدامه لعلاج المصاب...





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