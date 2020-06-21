بركان “ميرابي” يقذف الرماد لآلاف الأمتار

2020/06/21 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ثار، يو الأحد، بركان ميرابي، وهو من الأكثر نشاطا في العالم، قاذفا سحبا من الرماد على ارتفاع 6 آلاف متر على ما أعلنت هيئة الجيولوجيا المحلية.وثار البركان على دفعتين متتاليتين في غضون 7 دقائق على ما أوضح المصدر نفسه.ودعت السلطات المحلية السكان إلى إخلاء منطقة قطرها 3 كيلومترات تقع شمال يوغياكارتا […]

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