نصيف تدعو الحكومة الى تنفيذ قرارات الإعدام بحق الإرهابيين: يكلفون الدولة ملايين الدولارات

2020/06/21 | 16:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حذرت النائبة عالية نصيف، الأحد، من “مؤامرة” لاخراج الإرهابيين المحكومين عبر قانون العفو العام، مؤكدة أن أموالا كثيرة تصرف على هذه الفئات كان الأولى بالحكومة توفيرها.وقالت نصيف لـ /المعلومة/ إن “الاف الارهابيين القابعيين فى السجون ياكلون ويشربون من أموال الشعب العراقي ويكلفون خزينة الدولة ملايين الدولارات”، مطالبة وزارة العدل بـ “الإسراع […]

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