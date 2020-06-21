مجلس محافظة أربيل يطالب بتعطيل دوام الموظفين بالدوائر والمؤسسات الحكومية

2020/06/21 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مجلس محافظة أربيل، حكومة إقليم كردستان بتعطيل دوام الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، بعد ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

ووجه المجلس كتابا رسميا الى رئاسة وزراء الإقليم، واللجنة العليا لمواجهة الوباء، ووزارة الداخلية، دعت من خلاله الى تعطيل الدوام في الدوائر ضمن حدود المحافظة بنسبة خمس وتسعين بالمئة، ليقتصر على المديرين العامين ورؤساء الأقسام، على ان تخفض نسبة الدوام بالدوائر الخدمية بنسبة سبعين بالمئة من العاملين، على خلفية الكشف عن إصابة عدد من الموظفين في دوائر المحافظة بعدوى كورونا، فيما شدد المجلس على ضرورة اجراء الفحص الخاص بالفيروس مرتين شهريا على المشمولين بالدوام.

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