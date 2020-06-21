2020/06/21 | 16:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اشتباكات مع الامن .. مطلوب ينهي حياته منتحرا في الديوانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اشتباكات مع الامن .. مطلوب ينهي حياته منتحرا في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).