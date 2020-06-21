النقل تفعل قانوناً يوفر فرص عمل كبيرة في المجال البحري

2020/06/21 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الأحد، تفعيل قانون الهيئة البحرية العراقية العليا التي تتولى الاشراف والرقابة على تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة في المجال البحري.وذكر بيان للوزارة : "نحن لا نتهاون في تنفيذ قانون الهيئة البحرية لانه انجاز كبير للقطاع البحري العراقي كونه يؤسس لرفع العلم العراقي على البواخر والسفن الوافدة إلى موانئنا وأعالي البحار كما سينظم القانون أنشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية ، بالاضافة إلى توفير فرصة عمل كبيرة للقطاعين العام والخاص في المجال البحري".وتابع: نسعى لتوفير السبل الكفيلة والبيئة الحقيقة لأكمال متطلبات العمل بهذه الهيئة التي تُعنى بكل القطاعات العاملة في البحر سواءً كانت وزارة النفط او الدفاع او البيئة وكذلك تشكيلات وزارة النقل او القطاع الخاص المعني بالموضوع .

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