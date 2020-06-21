ضربة قوية لبرشلونة..إصابة نجمه “أخطر” مما كان متوقعا

2020/06/21 | 16:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز من المتوقع أن يغيب فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة الإسباني، عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإسباني أمام أتليتيك بيلباو هذا الأسبوع، بعد أن قال بطل إسبانيا في بيان الأحد، إن لاعبه الهولندي الدولي أصيب في ربلة الساق اليمنى.وغاب دي يونغ عن تعادل فريقه بدون أهداف مع إشبيلية، الجمعة الماضي، وهو […]

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