وزير النقل يفعل قانوناً يوفر فرص عمل كبيرة في المجال البحري

2020/06/21 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الأحد، تفعيل قانون الهيئة البحرية العراقية العليا التي تتولى الاشراف والرقابة على تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة في المجال البحري.

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