نائب تناشد الكاظمي والتميمي لإنقاذ محافظة ميسان من كارثة وشيكة بسبب كورونا

2020/06/21 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

ناشدت عضو مجلس النواب، دلال الغراوي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الصحة حسن التميمي، لإنقاذ محافظة ميسان من كارثة صحية بسبب فيروس كوورنا.

وقالت دلال الغراوي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "أزمة كورونا تحتاج منا جميعا التكاتف وبذل اقصى الجهود ونحن بدورنا ندعم الجيش الابيض بكل ما اوتينا من قوى"، مبينة أنه "لابد مع الدعم تشخيص مكامن الخلل ولايمكن السكوت عنه خصوصا ونحن في مرحلة خطرة ولايمكن القبول بأي خطأ وان كان صغيرا لانه يمس حياة الناس".

واشارت الغراوي، إلى "نقص كبير في الاجهزة والمستلزمات الطبية في محافظة ميسان، مما يؤدي الى مزيد من الخطر والمأساة"، داعية رئيس خلية الازمة في المحافظة، الى "بذل المزيد من الجهود والاجتماعات مع الكوادر الطبية".

وطالبت عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء ووزير الصحة، بـ"انقاذ المحافظة من كارثة صحية كبيرة قد تحب بها في حال عدم الاستجابة السريعة"، داعية وزير الصحة الى "زيارة المحافظة باسرع وقت لتوفير كافة الاجهزة الصحية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المؤسسات الصحية في المحافظة، فيما شددت على ضرورة فرض حظر التجوال الحقيقي".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت (20 حزيران 2020) تسجيل 88 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات واصابات منذ دخول الفيروس الى البلاد.

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بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، السبت (20 حزيران 2020) تماثل ٨٠ مريضا للشفاء من فيروس كورونا وغادروا المستشفى في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان، أن " ٨٠ مريضا بفيروس كورونا، اكتسبوا الشفاء التام وغادروا المستشفيات محافظة ا

بغداد اليوم-بغداد

رأت عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الأحد (21 حزيران 2020) أن تصاعد وتيرة المطالبات بتقسيم البلاد إلى عدة اقاليم بدأت تتصاعد نتيجة عدم توزيع الثروات بشكل عادل خصوصا فيما يخص اقليم كردستان.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد الي

بغداد اليوم – ميسان

أفاد مصدر محلي من محافظة ميسان، الأحد (21 حزيران 2020)، بفرض حظراً شاملاً للتجوال وتعطل الدوام الرسمي حتى الأسبوع المقبل في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "خلية الازمة في محافظة ميسان فرضت حظرا شاملا لل

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