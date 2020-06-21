الحشد الشعبي يعلن حصيلة جديدة لعدد من تم دفنهم من المتوفين بفيروس كورونا

2020/06/21 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، الأحد (21 حزيران 2020) حصيلة جديدة لعدد من تم دفنهم من المتوفين بفيروس كورونا.

وذكر بيان للحشد الشعبي، أن "اللواء الثاني وطبابة الحشد تخطيا حاجز الالف متوفي، مدفون في مقبرة وداي السلام الجديدة".

واشار إلى أن ذلك يأتي "بعد دفن 79 متوفيا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في مقبرة وادي السلام الجديدة، ليصل العدد الى 1000 جثة، بينهم ثلاثة من الديانة المسيحية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عبد الحسن الحيدري، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في فرقة الإمام علي القتالية، دفن 79 متوفياً جديداً بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالفرقة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحيدري أعلن اليوم الأحد دفن جثامين 79 متوفياً جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية من قبل متطوعي الفرقة، وطبابة الحشد الشعبي في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف، والمخصصة لدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي".

وأشار إلى أن "من تم دفنهم حتى اليوم في المقبرة وصل الى اكثر من (ألف) متوفٍ بالجائحة، ومن كافة المحافظات بينهم ثلاثة من الديانة المسيحية".

وبين، أن "المتوفين الـ 79 الجدد، توزعوا كما يلي: العاصمة بغداد 39 متوفياً، و14 متوفياً من محافظة ذي قار، و4 متوفين من محافظة النجف الاشرف، ومن محافظة واسط 4 متوفين، و 10 متوفين من محافظة الديوانية، و 6 متوفيين من محافظة البصرة، إضافة لمتوفٍ واحد من محافظة المثنى، وآخر من صلاح الدين قضاء بلد".

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