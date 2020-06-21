كيف ننظف الهواتف الذكية في زمن كورونا؟

2020/06/21 | 16:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز في ظل تفشي فيروس كورونا، يفكر المرء كثيرا في الأشياء التي يحملها بيديه، ومنها الهاتف الذكي وما إذا كان مصدرا للعدوى أم لا، وخاصة أنه يُستعمل على الوجه بالقرب من الفم والأنف.وأوضح البروفيسور ماركوس إيجرت، خبير الميكروبيولوجيا بجامعة فورتفانجين الألمانية، أن “الهاتف الذكي لا يعد مصدرا للجراثيم مقارنة بعدد الجراثيم التي قد […]

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