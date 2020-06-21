2020/06/21 | 16:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل ناشدت وزارة صحة اقليم كردستان،اليوم الاحد، وزارة الداخلية والاسايش بالتدخل بعد تعرض مستشفيات ومؤسسات صحية الى اعتداءات متتالية خلال الاسبوع واحد.وذكرت الوزارة في بيان، انه "للاسف خلال مدة اسبوع واحد وللمرة الثالثة على التوالي يتم الاعتداء على مستشفيات ومؤسسات صحية ويتعرض الاطباء و الكوادر الطبية للتهديد والاهانة، والتي كان اخرها ليلة امس".واضاف البيان "نعلن للرأي العام بان المستشفيات والمؤسسات ملك عام واماكن مقدسة لانها وبالجهود التي تبذلها الكوادر الصحية تتم اعادة الحياة الى العديد من الاشخاص ليعودوا الى عوائلهم".وتابع البيان "نطالب وزارة الداخلية والدوائر الامنية من الشرطة والامن الاسايش ان يبذلوا المساعي كافة للحفاظ على ارواح الاطباء، والكوادر الصحية، وان يمنعوا تكرار مثل هكذا حوادث، وان يتخذوا الاجراءات القانونية بحق تلك الاعتداءات التي ترتكب من غير وجه حق ضد الاطباء والكوادر وموظفي المستشفيات والمؤسسات الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الاقليم تستنجد بالامن لحماية المستشفيات من الاعتداءات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الاقليم تستنجد بالامن لحماية المستشفيات من الاعتداءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).