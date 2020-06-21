“قد تكون مميتة”… أطعمة يمنع تناولها مع الموز

2020/06/21 | 16:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يحتوي الموز على العديد من المغذيات المفيدة وله قيمة غذائية عالية، ومع ذلك، فإن مزجه مع بعض الأغذية يمكن أن يضر بالجسم.

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