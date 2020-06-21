وسائل اعلام بريطانية تكشف عن هوية منفذ هجوم ريدنغ

2020/06/21 | 16:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، عن هوية منفذ الهجوم بسكين الذي خلف مساء أمس السبت ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين بجروح خطيرة في متنزه بمدينة ريدنغ جنوب إنجلترا.وذكرت صحيفة “تلغراف ” أكبر وسائل الإعلام البريطانية، أن “الرجل الذي تم اعتقاله في موقع الهجوم هو لاجئ ليبي في سن 25 عاما يدعى خيري […]

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