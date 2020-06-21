2020/06/21 | 16:58 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانفصاليون الجنوبيون ينتزعون السيطرة على جزيرة سقطرى من قوات الحكومة اليمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

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