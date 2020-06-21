2020/06/21 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، ناصر الخاطر، استعدادات المونديال تسير طبقا للجدول الزمني رغم جائحة كورونا.وقال الخاطر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر تطبيق “زووم”: “التزاما بالجدول الزمني الموضوع ، حرصنا على الإعلان عن جاهزية استاد المدينة التعليمية في ذلك التوقيت رغم جائحة كورونا.اعتدنا تدشين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادات مونديال 2022 مستمرة رغم جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادات مونديال 2022 مستمرة رغم جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).