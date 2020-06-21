لا تغييرات على كتيبة السفانة في الموسم المقبل

2020/06/21 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الكادر التدريبي لنادي الميناء الرياضي، أنه لن يجري أي تغييرات على تشكيلة الفريق الكروي في الموسم المقبل.وقال مساعد مدرب الفريق عمار ريحاوي لـ /المعلومة/ إن “تشكيلة فريق الميناء لن يطرأ عليها أي تغيير في الموسم المقبل وذلك للحفاظ على الاستقرار والانسجام الذي شهده الفريق في الفترة الأخيرة”.وأضاف المدرب المساعد، ان […]

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