رد الذرائعية على التفكيكية الداريدية - عبير خالد يحيي

2020/06/21 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_خالد_يحيي حركة التصحيح والتجديد والابتكار في الأدب العربيلجنة الذرائعية للنشر ردّ الذّرائعيّة على التّفكيكيّة الدّاريديّةإنّ داريدا وضع التّفكيك بين الأحاديّة والثّنائيّة, رفض الثّنائيّات, واعتبر الجانب الثّاني أقلّ أهميّة من الأوّل, أقرّ الوعي ولكن قلّل من شأن اللّاوعي, واعتبر أنّ اللّاوعي أرضًا غير آمنة للدّلالة, بذلك وقعت فلسفته (الحضور والغياب) بين الأحاديّة والثّنائيّة, ولم تبلغ أي ......





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