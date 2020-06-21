أبحث عن مكان الوردة كي يكون الرقص ممتعا - منى حسين

2020/06/21 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حسين رد على نص "انتحار المناضلة سارة حجازي، بضع كلمات حول حقارة الفكر البرجوازي"نشر السيد توما حميد مقالا على صفحات الحوار المتمدن بالعنوان أعلاه، لكن لسبب لا أعرفه لما لم يذكر بأن ما نشرته منى حسين عبر صفحتها الشخصية في الفيس بوك، والذي جمعه بين قوسين في مقاله مرفقا معه الردود على المعلقين، هو الذي أوقد قريحته وأججها لكتابة هذا المنشور المبين الذي لن يضل من بعده الأخرين.



فقد بدأ مقاله "على سبي ......





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