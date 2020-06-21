الحشد الشعبي يدك تجمعات لـ”داعش” بقنابر الهاون غرب سامراء

2020/06/21 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تمكنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، اليوم الأحد، من دك تجمعات لتنظيم داعش الإرهابي بقنابر الهاون في منطقة الحاوي جنوب مدينة سامراء ضمن قاطع المسؤولية.وقال الحشد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن”معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٥ بالحشد الشعبي أكدت وجود تجمعات للعدو الداعشي جنوب مدينة سامراء”.وأضاف، أن”ابطال مفرزة […]

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