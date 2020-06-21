الاسايش تضبط أكثر من 6 كغم من المخدرات في اربيل

2020/06/21 | 17:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة للآسايش العامة في اربيل يوم الاحد من ضبط ستة كيلوغرامات ونص الكيلو غرام من المواد المخدرة بحوزة تاجر بتلك المواد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها القت القبض على شخص يُدعى (أ،ع، أ) كان بحوزته ستة كغم و550 غم من المواد المخدرة اثناء محاولته بيعها.

واوضح البيان ان تلك المواد مكونة من 3 كغم من مادة (الحشيشة)، وكغم واحد و800 غم من مادة (الترياق)، وكغم واحد و750 غم من مادة (الشيشه) المخدرة.

وتابع البيان ان المتهم فتح له ملف تحقيقي وفق المادة (14) من قانون المخدرات، وتمت احالته الى قاضي التحقيق.

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