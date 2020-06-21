بيان من عائلة احمد راضي يوضح حقيقة رغبته بتشريح جثمانه وطلبها التحقيق باسباب وفاته

2020/06/21 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان من احمد الحديثي زوج ابنة الكابتن احمد راضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهنحن عائلة الراحل الكابتن احمد راضي ..



نستغرب من يتحدث باسمنا ونيابة عن اهل بيتهبانه تم توصية احد بفتح تحقيق يشكك في وفاة عمي الراحل احمد راضي في الوقت الذي نستغرب فيه الاكاذيب التي اطلقها البعض ممن محسوبين على الصحافة ولم يشاركوننا احزاننا او التعرف على رحلة مرض الراحل الكابتن احمد راضي ،،، لذا ننفي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تكليفنا لاي شخصية بعيدة او قريبه او تكليف احد من قبل عمي الراحل الكابتن احمد بوضع وصيته بتشريح جثته ..



او التقرب اليهامؤمنين بقدر الله سبحانه وتعالى ومصابه الجلل ...نسال الله ان يتغمد عمي وكل الذين انتقلوا الى جوار ربهم ازاء تعرضهم بهذا الفايروس القاتل بواسع رحمته داعين المولى ان يسكن عمي وجميع المسلمين جنات رحمته وان يلهمنا واياكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ...احمد الحديثي عن عائلة عمي الراحل احمد راضي ...

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بغداد اليوم- خاص

كشف مدير مستشفى النعمان، صلاح العزي، الاحد (21 حزيران 2020)، تفاصيل اللحظات الاولى لوفاة نجم الكرة العراقية الكابتن احمد راضي صباح اليوم، فيما نفى أن تكون هنالك وصية لتشريح جثمانه بعد وفاته.

وقال العزي في حديث لـ(بغدا

بغداد اليوم _ بغداد

ناشدت عضو مجلس النواب، دلال الغراوي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الصحة حسن التميمي، لإنقاذ محافظة ميسان من كارثة صحية بسبب فيروس كوورنا.

وقالت دلال الغراوي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن &q

بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، السبت (20 حزيران 2020) تماثل ٨٠ مريضا للشفاء من فيروس كورونا وغادروا المستشفى في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان، أن " ٨٠ مريضا بفيروس كورونا، اكتسبوا الشفاء التام وغادروا المستشفيات محافظة ا

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