لجنة الصحة النيابية تصدر بياناً مقلقاً بشأن مواجهة كورونا في العراق

2020/06/21 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت لجنة الصحة النيابية، الأحد (21 حزيران 2020) بياناً "مقلقاً" بشأن مواجهة كورونا في العراق.

وجاء في بيان، عن اللجنة: "نتابع في لجنة الصحة والبيئة النيابية بقلقٍ بالغ ما وصلت اليهِ الامور في مواجهة جائحة كورونا، وازدياد اعداد الاصابات والوفيات بالشكل الذي يفوق القدرة الاستيعابية، لوزارة الصحة بجوانبها اللوجستية و المالية والبشرية".

ودعت اللجنة "الشارع العراقي الكريم ومرجعياته الدينية وواجهاته المجتمعية لاسناد مجهود المؤسسات الصحية، في معركتها ضد الوباء وزيادة الدعم لوزارة الصحة في جميع المجالات".

واشارت إلى أنها سجلت "جملة ملاحظات قد تكون من الاسباب المهمة التي ادت لتدهور ملف مواجهة الوباء، وستعرضها على دولة رئيس الوزراء في لقاء تطمح ان يكونَ قريباً لحراجة الظرف الذي يمر فيه البلد".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، يوم أمس السبت، تسجيل 88 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات واصابات منذ دخول الفيروس الى البلاد في الـ24 شباط من العام الجاري.

ووفقا للموقف الوبائي اليوم، بلغ مجموع الإصابات 29222، ومجموع حالات الشفاء 13211، والراقدين الكلي 14998، والراقدين في العناية المركزة 247، ومجموع الوفيات 1013.

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، الأحد (21 حزيران 2020) حصيلة جديدة لعدد من تم دفنهم من المتوفين بفيروس كورونا.

وذكر بيان للحشد الشعبي، أن "اللواء الثاني وطبابة الحشد تخطيا حاجز الالف متوفي، مدفون في مقبرة وداي السلام الجديدة".

بغداد اليوم _ متابعة

تشتد وتيرة السباق بين الشركات والمختبرات الطبية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجدز وفي هذا الإطار قالت منظمة الصحة العالمية إن 11 لقاحا وصلت لمراحل متقدمة، فيما يعتبر لقاح جامعة أكسفورد في المراحل الأكثر تقدما.

اللقاح

بغداد اليوم - بغداد

كشفت نقابة الأطباء تفاصيل علاج " افيفافير" الذي تعتزم وزارة الصحة استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بعد ان أعلنت موسكو نجاحه بتسريع عملية شفائهم من 14 يوماً الى 4 أيام.

وقال المتحدث باسم نقابة الأطباء، جاسم ال

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