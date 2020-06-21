2020/06/21 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

كشف مدير مستشفى النعمان، صلاح العزي، الاحد (21 حزيران 2020)، تفاصيل اللحظات الاولى لوفاة نجم الكرة ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدير مستشفى النعمان يكشف السبب المباشر لوفاة احمد راضي ويوضح حقيقة وجود وصية لتشريح جثمانه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدير مستشفى النعمان يكشف السبب المباشر لوفاة احمد راضي ويوضح حقيقة وجود وصية لتشريح جثمانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).