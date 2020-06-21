لجنة الصحة البرلمانية تصدر بياناً بشأن مستجدات فيروس كورونا

2020/06/21 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أصدرت لجنة الصحة البرلمانية، اليوم الأحد، بياناً بشأن مستجدات فايروس كورونا المستجد.وذكرت اللجنة في بيان تلقت ” العهد نيوز” نسخة منه، انها “تتابع بقلقٍ بالغ ما وصلت اليهِ الامور في مواجهة جائحة كورونا وازدياد اعداد الاصابات والوفيات بالشكل الذي يفوق القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة بجوانبها اللوجستية و المالية والبشرية”.ودعت اللجنة، الشارع […]

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