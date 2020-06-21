إجراء ٣٥٠٠ فحصاً شعاعياً لمرضى كورونا في مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار

2020/06/21 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أجرى قسم الاشعة والتصوير الطبي في مستشفى الامام الحسين التعليمي في الناصرية، اليوم الأحد، ٣٥٠٠ فحصا شعاعيا خلال الأسبوعين المنصرمين بواسطة جهاز المفراس الحلزوني للمشتبه اصابتهم بفايروس كورونا المستجد COVID-19 بالاضافة الى المصابين الراقدين في المستشفى.وقال مدير القسم الدكتور غالب الخفاجي في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “قسم الاشعة في المستشفى انجز […]

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