الدفاع المدني بالسليمانية يعثر على60 كغم من الذهب داخل مركبة تعرضت لحادث مروري | صور

2020/06/21 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة السليمانية، العثور على كمية كبيرة من الذهب داخل مركبة تعرضت الى حادث مروري.

وأوضحت المديرية في بيان، ان مفرزة تابعة لها في قضاء “دربنديخان”، عثرت اثناء قيامها بإنقاذ شخص وزوجته من داخل مركبتهما التي تعرضت لحادث مروري، عثرت على اثنتين وعشرين سبيكة من الذهب، يبلغ مجموع اوزانها ستين كيلوغراما، مبينة ان المفرزة سلمت المواد المضبوطة الى مركز الشرطة في المنطقة، في وقت تم فيه نقل المصابين الى المستشفى وهما في وضع صحي حرج بسبب شدة اصابتهما خلال الحادث.

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