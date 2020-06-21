البارزاني والمالكي يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في العراق

2020/06/21 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في البلاد.

وأوضح المكتب الاعلامي لإئتلاف دولة القانون في بيان، ان المالكي أكد خلال اللقاء الذي جمعه بالبارزاني، على ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى السياسية، لتجاوز التحديات التي يقف في مقدمتها ازمة تفشي وباء كورونا، وتداعيات هبوط أسعار النفط، مجددا الدعوة للتعاون في اصدار التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، ولإقرار قانوني النفط والغاز وتوزيع الثروات الوطنية على وجه الخصوص.

وأضاف البيان ان البارزاني وجَه الدعوة الى المالكي لزيارة كردستان، مؤكدا حرص الاقليم على تواصل الحوار مع القوى السياسية والحكومة الاتحادية، بما يخدم مصالح جميع الجهات في البلاد.

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