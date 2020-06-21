2020/06/21 | 17:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة النيابية تدعو المراجع لإسناد الجهود الصحية وتؤشر أسباب لتدهور ملف مواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 17:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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