الصحة النيابية تكشف أسباب تدهور ملف مواجهة كورونا

2020/06/21 | 17:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، الشارع العراقي ومرجعياته الدينية وواجهاته المجتمعية الى اسناد مجهود المؤسسات الصحية في معركتها ضد وباء كورونا المستجد ، وزيادة الدعم لوزارة الصحة في جميع المجالات.واكدت اللجنة في بيان انها تتابع بقلقٍ بالغ ما وصلت اليهِ الامور في مواجهة جائحة كورونا وازدياد اعداد الاصابات والوفيات بالشكل الذي يفوق القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة بجوانبها اللوجستية و المالية والبشرية "، مشيرة الى انهـا تُسَجِل جملة ملاحظات قد تكون من الاسباب المهمة التي ادت لتدهور ملف مواجهة الوباء ، وستعرضها على رئيس الوزراء في لقاء تطمح ان يكونَ قريباً لحراجة الظرف الذي يمر فيه البلد.

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