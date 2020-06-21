2020/06/21 | 17:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: طالب المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، بإقالة وزير الصحة والبيئة العراقي حسن محمد التميمي بعد الارتفاع الهائل في أعداد الاصابات والوفيات الناجمة عن وباء كورونا.وكانت وفاة نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي في مستشفى النعمان صباح اليوم، قد رفعت منسوب الغضب من تحركات وزير الصحة، التي اعتبرها بعضهم “غير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أحمد راضي تفتح ابواب إقالة وزير الصحة،، والمنظمة الدولية: العراق قد يصبح مثل إيطاليا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أحمد راضي تفتح ابواب إقالة وزير الصحة،، والمنظمة الدولية: العراق قد يصبح مثل إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).