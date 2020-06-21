نائب بالفتح يكشف نتائج حوار مع الكاظمي بشأن حسم الخلافات مع كردستان

2020/06/21 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الاحد، نتائج حوار مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حسم الملفات العالقة مع اقليم كردستان.و قال الخزعلي في حديث متلفز لقناة “العهد”، “لا توجد جدية في إقليم كردستان لحل الخلافات مع بغداد بشأن القضايا العالقة، “مؤكدا ان “اقليم كردستان يصدر النفط ولم يسلم […]

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