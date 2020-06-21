اعتقال ستة ارهابيين في نينوى عملوا بفرقة “مؤتة” وقاطع المفقودين

2020/06/21 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال ستة ارهابيين بنينوى، عملوا بالمعسكرات وبفرقة مؤتة وقاطع المفقودين.وقالت الوكالة في بيان ان “مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.واضافت ان “ثلاثة منهم عملوا […]

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