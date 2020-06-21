كربلاء تعلن اغلاق المحافظة والمدينة القديمة امام العجلات والمواطنين لمدة اسبوع

2020/06/21 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء.أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاحد، غلق مركز المدينة القديمة أمام العجلات والمشاة تزامنا مع سريان قرار حظر التجوال الشامل الذي فرضته خلية الازمة في المحافظة.وقال المتحدث باسم القيادة العميد علاء الغانمي لـ /المعلومة/ إن “الاجهزة الامنية التي تنتشر في الشوارع والازقة التي تؤدي الى مركز المدينة القديمة ستقوم من يوم غد بغلقها […]

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