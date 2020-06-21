وفاة أحمد راضي بكورونا تفتح ابواب إقالة وزير الصحة،، هل يسير العراق على درب إيطاليا؟

2020/06/21 | 17:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: طالب المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، بإقالة وزير الصحة والبيئة العراقي حسن محمد التميمي بعد الارتفاع الهائل في أعداد الاصابات والوفيات الناجمة عن وباء كورونا.وكانت وفاة نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي في مستشفى النعمان صباح اليوم، قد رفعت منسوب الغضب من تحركات وزير الصحة، التي اعتبرها بعضهم “غير […]

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