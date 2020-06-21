البدء بالمرحلة ثانية لاختبار لقاح كورونا في الصين

2020/06/21 | 17:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن معهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، البدء بالمرحلة الثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس كورونا على البشر، وذلك في إطار مساعيه لتقييم فعالية اللقاح وسلامته.ودخل نحو 10 لقاحات مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم، في وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا تتسارع وتيرتها، وأن […]

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