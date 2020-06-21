الصحة النيابية تسجل أسباب تدهور ملف مواجهة كورونا

2020/06/21 | 17:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ًأعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، تسجيلها أسباب تدهور ملف مواجهة جائحة كورونا.

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