بالصور/ الطيران العراقي يلقي منشورات فوق كربلاء.. ما القصة؟

2020/06/21 | 17:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القى طيران الجيش العراقي، الاحد، منشورات فوق محافظة كربلاء المقدسة.

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