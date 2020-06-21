ملامح إضراب جديد في أسواق دمشق… أسواق فارغة ومحلات مغلقة

2020/06/21 | 17:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلات مغلقة وأخرى تمتنع عن #البيع أو تستجدي #الزبائن للشراء، هكذا حال معظم أسواق مدينة #دمشق، إذ تبرز معالم الركود #الاقتصادي المتفاقمة في #سوريا.وخلال جولة لـ (الحل نت) وسط مدينة دمشق على أسواق (الكهرباء،…

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