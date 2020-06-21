2020/06/21 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أكد اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي في مقابلة تلفزيونية عام 2019، أنه يعاني من مشكلة في التنفس، تجب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قبل وفاته.. أحمد راضي كشف عن مشاكل تنفسية تلقى بسببها علاجاً يومياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قبل وفاته.. أحمد راضي كشف عن مشاكل تنفسية تلقى بسببها علاجاً يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).