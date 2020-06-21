مصدر: تسجيل 4 وفيات و 114 اصابة جديدة بكورونا في الديوانية

2020/06/21 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

كشف مصدر طبي ، الاحد 21-6-2020، حصيلة الموقف الوبائي لفيروس كورونا اليوم في الديوانية.

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