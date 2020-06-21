بالوثيقة: السفارة التركية تصدر توضيحاً بشأن طلبات تأشيرة الدخول للعراقيين وتحذر من الشركات غير المخولة

2020/06/21 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت السفارة التركية في العاصمة بغداد، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن منح سمات الدخول الى الاراضي التركي...





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