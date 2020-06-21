اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في ليبيا

2020/06/21 | 17:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في ليبيا يوم غد الاثنين.وجاء ذلك بعد أن تلقت الجامعة العربية طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وقد حصل الطلب على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي […]

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