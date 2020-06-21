مصدرلـ”العهد نيوز”: حظر شامل للتجوال في العلم شرقي تكريت بعد تسجيل اصابات جديدة بكورونا

2020/06/21 | 17:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفاد مصدر محلي، اليوم الاحد، عن فرض حظر شامل للتجوال في قضاء العلم شرقي مدينة تكريت.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ، ان ” خلية الازمة في المحافظة فرضت حظر شامل للتجوال في قضاء العلم شرقي تكريت”.واضاف، ان ” الحظر جاء بعد تسجيل 3 اصابات بفيروس كورونا المستجد في القضاء”.

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