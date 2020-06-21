بالتفاصيل،، السفارة التركية ببغداد تعلن إجراءات منح “الفيزا” للعراقيين

2020/06/21 | 17:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعت السفارة التركية في بغداد، اليوم الاحد، الى عدم تصديق إعلانات شركات غير مخولة لغرض استحصال تأشيرة الدخول الى تركيا.وقالت السفارة في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “منذ 17 آيار 2020، أعلنا عن البدء بقبول طلبات التقديم على تأشيرة الدخول عن طريق مراكز التقديم المخولة من قبل ممثلياتنا في العراق”.واضاف […]

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