مسؤول محلي يكشف حقيقة تمديد فرض حظر التجوال الشامل في الانبار

2020/06/21 | 18:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بين رئيس خلية ازمة كورونا في قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم الاحد، دوافع تمديد حظر التجوال الصحي الشامل في عموم مدن الانبار الى اشعار اخر .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية ارجئت رفع حظر التجوال الشامل الى الحظر الجزئي […]

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