ولحاجتها للعيش اقرت حت اجازة الدعارة والمثيلية مع قراءة القران فالبطل الحالي يقرأ القرأن ولكنه لايحرم الشرب والنكاح عكس الذي بدأها اول مرة فقد رأى ان التخلف كله في القرأن فأحرق 500 نسخة وسط ( التقسيم ) وقال هذا سبب تخلفنا ولما رأى الزعيم المستجد ان القرأن صار سببآ في غنى الجزيرة العربية القاحلة رجع يشتغل بالحراسة ابتدء" من قطر وصولآ الى ليبيا وسعيا للمشاركة في جولة التراخيص العراقية ثم شراء النفط المهرب من داعش واليوم مشاركة مستغلي النفط السوري الكردي انها العاهة ربما شئ من الباراساكولوجي والا فأن السوق التجارية لكردستان الاقليم تعادل اسواق عدة دول ثم باقي العراق ولما يحبس عنها يهددون حتى بغداد بالغرق او قطع المياه واليوم ما ان صارت لهم بقايا طحين تحت الاظافر حتى عادت الى جبل قنديل الولادة التي لم تكف عن المقاومة فألكرد الساكنين في الكهوف اليوم اخذت دول خليجية تسمى شوارع بأسم عبد الله او جلان بدل من سليمان القانوني في هذه الايام ستسمى خمس دول شوارع بأسم عبد الله اوجلان القابع في غياهب سجن امرالي وقد منعت منه الزيارة لدولة تسمى نفسها وريثة خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انا الغريق فلا اخشى من البلل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انا الغريق فلا اخشى من البلل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).