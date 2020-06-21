الديمقراطي الكردستاني: رغبة مشتركة لتصفير الخلافات بين بغداد وأربيل

2020/06/21 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، وجود رغبة مشتركة بين بغداد وأربيل لتصفير الخلافات.

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